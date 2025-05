Calciomercato Inter, Bisseck nel mirino di una big della Premier: ecco il prezzo fatto per una sua cessione

Dall’Inghilterra arrivano alcune voci che non fanno felici i tifosi nerazzurri riguardanti il futuro di Yann Bisseck in chiave calciomercato Inter.

Secondo quanto riportato dal portale TEAMtallk il Manchester United starebbe preparando l’assalto per il difensore centrale tedesco. Ruben Amorim in vista della prossima stagione vuole rinforzare il pacchetto arretrato e con Jonathan Tah a vacillare tra Bayern Monaco e Barcellona, Bisseck rappresenterebbe una valida alternativa per il tecnico portoghese.

Il club nerazzurro non rimarrà indifferente e farà di tutto per opporsi ad una cessione prelevato per appena 7 milioni dall’Aarhus e si ipotizza una valutazione attorno ai 55 milioni di euro.

I Red Devils potrebbero non essere l’unico club della Premier League interessato a lui. Il gigante tedesco pare essere finito anche nel mirino di Tottenham, West Ham, Everton e Bournemouth.