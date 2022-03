Calciomercato Inter: Bremer più vicino. Assist del… Bayern Monaco. Il brasiliano ora è più accessibile

Il Bayern Monaco potrebbe tirarsi fuori nella corsa a Gleison Bremer, obiettivo sensibile per l’Interper il reparto difensivo.

Come riporta Bild Sport, il club bavarese ha osservato più volte il difensore del Torino ma un suo sbarco in Bundesliga sarebbe improbabile in estate. Sul brasiliano sarebbe al momento in vantaggio l’Inter.