Calciomercato Inter, De Paul e i suoi fratelli: i quattro nomi per gennaio

Calciomercato Inter, De Paul e i suoi fratelli: i quattro nomi in vista della sessione di gennaio per rinforzare il centrocampo

L’Inter guarda senza indugi al mercato di gennaio, a maggior ragione dopo lo stop di Barella. L’obiettivo per Marotta ed Ausilio, oltre ad un vice-Lukaku, è un centrocampista che irrobustisca la mediana a disposizione di Conte.

Il primo nome, in questo senso, è quello di De Paul. Ma – come riporta La Gazzetta dello Sport – la lista al vaglio è lunga. E comprende l’ex milanista Kucka, oggi al Parma, ma anche Fofana, che potrebbe uscire dall’Udinese. Infine, una suggestione legata a un vecchio pallino di Marotta: Draxler, che al Psg non trova molto spazio.