Calciomercato Inter: è allarme difesa dopo il Monza. La priorità è lui

Calciomercato Inter: è allarme difesa dopo il Monza. La prima scelta per rinforzare il pacchetto difensivo dei nerazzurri

Con il fischio d’inizio del campionato che risuona sempre più vicino, in casa Inter si accende il semaforo rosso sul reparto difensivo. Se l’attacco, con le sue certezze, permette a mister Cristian Chivu di dormire sonni tranquilli, la retroguardia è diventata la priorità assoluta e la principale fonte di preoccupazione per la dirigenza. L’allarme è scattato in modo evidente durante le ultime uscite precampionato: il test contro il Monza, squadra di Serie B, pur conclusosi con una vittoria ai rigori, ha lasciato in eredità un 2-2 e la sgradevole sensazione di una fragilità che non può essere trascurata. Subire due reti in quel contesto ha evidenziato lacune che hanno messo in allerta l’ambiente nerazzurro.

Il mercato, finora, ha presentato un conto salato. L’effetto collaterale di un’estate frenetica è che diversi obiettivi sono sfumati, costringendo Beppe Marotta e Piero Ausilio a una corsa contro il tempo. Il giovane e promettente difensore Giovanni Leoni ha ceduto al fascino del Liverpool, mentre Koni De Winter ha scelto di vestire la maglia dei rivali cittadini del Milan. A questa lista si è aggiunto nelle ultime ore anche Marc Guehi, centrale del Crystal Palace, che sembra destinato a seguire Leoni verso Anfield, chiudendo un’altra porta in faccia all’Inter. Questi fuori programma hanno ristretto drasticamente il campo d’azione, lasciando poco più di due settimane per trovare il rinforzo giusto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri c’è ora un nome su tutti: Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea è considerato il candidato ideale per solidità, esperienza internazionale e caratteristiche fisiche. È lui il giocatore individuato per puntellare la retroguardia della Beneamata, e i contatti sono in corso per capire la fattibilità di un’operazione complessa ma necessaria. Sul fronte delle uscite, intanto, si monitora la situazione di Benjamin Pavard, la cui posizione resta in stallo, e di Yann Aurel Bisseck, per il quale si registra un timido interesse da parte del Galatasaray. La caccia al difensore è ufficialmente aperta, e il tempo stringe: l’Inter non può più permettersi di aspettare.