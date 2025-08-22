Calciomercato Inter: Diof quello che serviva. Chi è e i retroscena dell'affare lampo. Beffato un altro club di A

Calciomercato Inter: Diouf quello che serviva. Chi è e i retroscena dell’affare lampo da 25 milioni. Beffato un altro club di A

Un colpo a sorpresa, un’operazione lampo tenuta “sotto traccia” che regala a Cristian Chivu il centrocampista che mancava. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’Inter ha definito l’acquisto di Andy Diouf dal Lens. Un’operazione da 20 milioni di euro più 5 di bonus che beffa la concorrenza del Napoli e completa il reparto mediano nerazzurro. Il giocatore, che firmerà un quinquennale, è atteso già oggi a Milano per le visite mediche, con la speranza di essere a disposizione per l’esordio in campionato di lunedì contro il Torino.

Il profilo di Diouf, 22 anni, è quello di una “mezzala su misura” per le esigenze di Chivu. È un giocatore prestante fisicamente, con un cambio di passo devastante (il migliore della scorsa Ligue 1 per numero di accelerazioni), ma anche dotato di ottima tecnica. Un talento ancora da sgrezzare dal punto di vista tattico, ma con un potenziale enorme, che il tecnico romeno saprà sicuramente valorizzare. Il suo arrivo, dopo le partenze di Asllani e con un punto interrogativo su Zielinski, definisce un centrocampo ricco di alternative e qualità.

L’acquisto di Diouf è l’emblema della nuova strategia di mercato dell’Inter, una “nuova gioventù” che sta ridisegnando il volto della squadra. Da Pio Esposito (20 anni) a Luis Henrique (23), passando per Sučić e Bonny (entrambi 21), l’età media dei nuovi acquisti è di appena 21,4 anni. Una svolta netta rispetto al passato, una scommessa sul futuro che sarebbe stata derogata solo per un campione affermato come Lookman. Ora, con il centrocampo al completo, l’attenzione si sposta sulla difesa, dove si cercherà un altro profilo giovane da inserire in un reparto che, nella prossima estate, vedrà l’addio di diversi veterani.