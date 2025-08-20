Calciomercato Inter, maxi offerta da parte di una big per Pio Esposito. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Esposito blindato nonostante le offerte, il Napoli ci prova

Il Calciomercato Inter continua a essere al centro dell’attenzione, non solo per le operazioni in entrata e in uscita, ma soprattutto per le numerose richieste ricevute per i propri giovani talenti. Tra questi, spicca il nome di Francesco Pio Esposito, classe 2005, che sta attirando l’interesse di diversi top club italiani e internazionali.

Il Napoli, in particolare, si era mosso con decisione dopo il grave infortunio muscolare di Romelu Lukaku, che resterà fuori diversi mesi. Il club partenopeo, alla ricerca di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo, ha valutato diversi profili, tra cui Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee e Artem Dovbyk. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il vero sogno del presidente Aurelio De Laurentiis era proprio Esposito, gioiello del vivaio nerazzurro.

Nonostante una proposta da 45 milioni di euro, l’Inter ha risposto con un secco no: Esposito è incedibile. Il suo profilo rientra pienamente nei piani tecnici della dirigenza e dello staff, che hanno deciso di confermarlo in prima squadra dopo l’ottima stagione in prestito allo Spezia e le buone prestazioni con la Primavera e nelle amichevoli estive.

Il Calciomercato Inter ha visto anche altri tentativi di assalto per il giovane attaccante. L’Atalanta si era fatta avanti con un’offerta da 40 milioni, mentre dalla Premier League il Newcastle era disposto a spingersi fino a 50 milioni. Anche in questi casi, l’Inter non ha vacillato: la fiducia riposta in Esposito è totale, e il club ha intenzione di costruire attorno a lui una parte importante del proprio futuro offensivo.

La decisione di trattenere Esposito ha avuto anche un impatto sulle strategie di mercato: l’Inter ha infatti deciso di non proseguire la trattativa per Ademola Lookman, puntando invece a rafforzare altri reparti della rosa.

Il Calciomercato Inter, quindi, non è solo fatto di acquisti e cessioni, ma anche di scelte strategiche che riflettono una visione a lungo termine. In una stagione ricca di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Esposito avrà spazio per crescere, dimostrare il proprio valore e diventare un punto fermo della nuova Inter.