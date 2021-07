Calciomercato Inter: Esposito verso il Basilea. Le ultime

Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito potrebbe presto trasferirsi in prestito all’estero, con il Basilea in prima linea

Dopo il doppio prestito prima alla Spal e poi al Venezia, Sebastiano Esposito si avvia verso un’altra stagione lontano dall’Inter per crescere e maturare. Per lui si era parlato del Sassuolo, ma il futuro del giovane nerazzurro potrebbe essere all’estero.

Come riportato da Sky Sport, infatti, Esposito sarebbe in procinto di trasferirsi in Svizzera per indossare la maglia del Basilea.

