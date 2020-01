Calciomercato Inter: Goran Pandev rimane a Genova, fallito l’assalto dei nerazzurri all’attaccante macedone

Goran Pandev rimane a Genova. L’assalto dell’Inter è andato a vuoto poichè il club ligure ha rifiutato la richiesta nerazzurra. Troppo importante il macedone in ottica salvezza per il Genoa che non se l’è sentita di lasciarlo andare.

L’Inter, molto probabilmente, ripiegherà su Islam Slimani anche se a meno di 48 ore dalla fine del calciomercato la trattativa non sarà sicuramente facile.