Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno definito l’acquisto di Males del Lucerna: operazione in sinergia con il Parma. I dettagli

L’Inter ha definito l’accordo con il Lucerna per l’acquisto di Darian Males, esterno offensivo classe 2001 seguito anche dal Valencia.

Come riportato da Sportitalia, il club nerazzurro verserà nelle casse degli svizzeri 4 milioni di euro e probabilmente girerà Males in prestito al Parma in vista della prossima stagione.