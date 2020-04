Inter, Giroud sarà nerazzurro: Conte può sorridere

A meno di clamorosi colpi di scena Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore dell’Inter: Conte avrà il francese in squadra

Olivier Giroud sarà un giocatore dell’Inter. Questa la notizia che campeggia sul Corriere dello Sport. Ormai ci sono pochi dubbi: il matrimonio si farà sebbene con qualche mese di ritardo.

L’attaccante del Chelsea arriverà in nerazzurro da svincolato in estate facendo capire di essere lusingato e pronto alla nuova avventura. Il Corsport spiega che l’accordo è stato trovato sulla base di un biennale (e opzione per un terzo anno), con una notevole riduzione dell’ingaggio attualmente percepito a Londra.