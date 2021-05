Calciomercato Inter, il Chelsea punta seriamente Lukaku: le ultime

Il Chelsea campione d’Europa pensa a Lukaku per accontentare Tuchel: il belga è il primo nome sulla lista del tecnico tedesco

Non solo il Real Madrid, soprattutto in caso di sbarco sulla panchina dei ‘Blancos’ di Antonio Conte. Anche il Chelsea non perde di vista Romelu Lukaku per il prossimo mercato estivo.

Il club campione d’Europa vuole ulteriormente rinforzarsi sul mercato, con il tecnico Tuchel che avrebbe fatto delle precise richieste in un recente summit al patron Abramovich per migliorare ulteriormente lo scacchiere a sua disposizione. Tuchel vorrebbe un centravanti di livello mondiale come Lukaku e, stando al Guardian, lo avrebbe messo in cima alla lista degli acquisti sul mercato. I ‘Blues’ potrebbero pensare di mettere sul piatto una proposta economica da capogiro vicina ai 100 milioni di euro per convincere l’Inter a privarsi del colosso belga, che rimane un elemento imprescindibile comunque per la dirigenza nerazzurra.