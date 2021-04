Calciomercato Inter, il rinforzo a centrocampo può essere un ex: l’indiscrezione

Per completare la linea mediana a disposizione di Antonio Conte l’Inter starebbe pensando a un clamoroso ritorno. L’indiscrezione dalla Spagna

L’Inter a caccia di un rinforzo a centrocampo per completare con un giocatore fisico la mediana a disposizione del tecnico Antonio Conte. L’idea sarebbe quella di riportare a Milano una vecchia conoscenza.

Il nome che trapela tramite fichajes.net sarebbe quello dell’attuale centrocampista dell’Atletico Madrid Goffrey Kondogbia, il giocatore non sarebbe contento del minutaggio che il Cholo Simeone gli ha concesso finore e potrebbe cambiare aria in estate: alla finestra proprio la sua ex, l’Inter.