Calciomercato Inter, il sogno si chiama Almada

Novità di mercato in casa Inter: il grande nome potrebbe essere quello dell’argentino Almada, ma si pensa anche a qualche ritorno

L’Inter, come spesso accade, potrebbe pescare ancora dall’Argentina. Il nome caldo è quello di Thiago Almada del Velez. Il centrocampista classe 2001 ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Non solo acquisti, ma anche qualche ritorno. Come riporta La Gazzetta dello Sport Federico Dimarco si sarebbe meritato nelle ultime due stagioni a Verona il ritorno in casa nerazzurra per rafforzare il reparto difensivo (ma anche quello degli esterni). Young e Kolarov infatti dovrebbero dire addio a fine stagione. Possibili anche i rientri di Salcedo, sempre dall’Hellas e di Vanheusden dallo Standard Liegi.