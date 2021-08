Calciomercato Inter, in arrivo un altro attaccante: Zapata in pole

Inter, caccia all’ultimo attaccante. Corsa ristretta a tre nomi: Zapata in pole, ma c’è l’ostacolo Atalanta da superare

Dopo gli arrivi di Dzeko e Dumfries, all’Inter manca ora un solo giocatore per completare l’organico a pochi giorni dall’inizio del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la corsa all’attaccante è ristretta a tre nomi: Zapata, Correa e Insigne.

Allo stato attuale delle cose il centravanti colombiano dell’Atalanta è in pole rispetto agli altri due, ma c’è un ostacolo: la Dea vuole prima trovare un sostituto altrimenti non lascerà partire il suo bomber. Correa rimane una valida alternativa sebbene il costo sia elevato: con l’eventuale arrivo del suo pupillo, Inzaghi impiegherebbe Lautaro da prima punta. Infine Insigne: una soluzione affascinante anche se non sarà facile strapparlo al Napoli.

