Calciomercato
Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo!
Calciomercato Inter, spunta Curtis Jones: dialoghi intensi col Liverpool. È lui il prescelto per sostituire Frattesi. Ma non finisce qui…
Il mercato dell’Inter entra nel suo momento decisivo a poche ore dalla chiusura ufficiale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra sta lavorando a un’operazione internazionale che potrebbe ridisegnare il centrocampo di Cristian Chivu, fresco vincitore del premio “Coach of the Month”.
Inter, assalto a Curtis Jones: contatti con il Liverpool. L’arrivo dell’inglese sblocca Frattesi
La mossa nasce dall’esigenza di accontentare Davide Frattesi, sempre più vicino al Nottingham Forest, senza però indebolire la rosa in piena corsa scudetto (Inter capolista a quota 52 punti). Per questo Marotta e Ausilio hanno individuato in Curtis Jones il profilo ideale.
Perché proprio Jones
Di Marzio riferisce che l’Inter ha già avviato un dialogo concreto con il Liverpool:
- Formula dell’operazione: si tratta di un prestito, soluzione che consentirebbe ai nerazzurri di aggiungere subito qualità e intensità senza un investimento definitivo.
- Caratteristiche tecniche: Jones è considerato perfetto per il calcio moderno e aggressivo di Chivu. Duttile, capace di muoversi in più zone della mediana, porterebbe anche un bagaglio europeo maturato sotto Klopp e Slot.
Il domino che porta alla cessione di Frattesi
L’arrivo del classe 2001 è la chiave per liberare Davide Frattesi:
- Accordo con il Forest: il Nottingham ha già trovato un’intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto.
- La decisione del giocatore: Frattesi sta valutando la proposta, consapevole che l’eventuale arrivo di Jones aprirebbe definitivamente le porte al suo trasferimento in Premier League, con l’ok totale dell’Inter che non rischierebbe di restare scoperta.
Marotta e Ausilio stanno quindi provando a chiudere questo delicato incastro sull’asse Milano–Liverpool–Nottingham, in quello che potrebbe diventare uno dei movimenti più significativi delle ultime ore di mercato
Secondo quanto riportato, invece, in esclusiva da Gianlugi Longari l’Inter chiude per Massolin e lo lascia in prestito al Modena fino a fine stagione.
