Riqui Puig potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima sessione di mercato: non c’è solo l’interesse di Inter e Juve per il classe 1999

Il Barcellona potrebbe perdere uno dei suoi canterani. Il centrocampista classe 1999 è un pupillo di Xavi da sempre ma con Koeman non ha reso mai al meglio: la separazione a fine stagione non è da escludere.

Come riportato dal portale Fichajes.net, non ci sarebbero solo Inter e Juventus sulle sue tracce: nelle ultime ore l’Atletico Madrid ha espresso apprezzamento per il classe 1999.