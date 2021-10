Calciomercato Inter, Lautaro e Icardi in contatto per un clamoroso ritorno

Icardi vorrebbe tornare a Milano e per questo motivo sarebbe in contatto con Lautaro per un suo ritorno all’Inter

Dopo la situazione complicata con Wanda Nara, Mauro Icardi starebbe pensando a un clamoroso ritorno all’Inter. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, l’attaccante argentino vorrebbe tornare a Milano per stare vicino alle figlie.

Per questo motivo Icardi sarebbe in contatto con Lautaro Martinez per parlare di un suo eventuale ritorno all’Inter.