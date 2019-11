Calciomercato Inter, rivoluzione a metà: nei piani del tecnico Conte a gennaio ci sono tre entrate e due uscite

Conte ordina, l’Inter proverà ad eseguire. Il mercato di gennaio si avvicina e il tecnico nerazzurro ha in mente qualche assestamento in rosa per alzare ancora l’asticella in vista della seconda parte della stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Conte avrebbe tutta l’intenzione di alleggerire il proprio organico con le cessioni di Borja Valero e Lazaro. In entrata, invece, il desiderio numero uno è rappresentato da Darmian, ma non solo. Marotta, infatti, sarebbe anche sulle tracce di Vidal e di un vice-Lukaku per cui i casting sarebbero ancora apertissimi.