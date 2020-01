Calciomercato Inter: Moses e Eriksen in chiusura, su Giroud…

In questa settimana l’Inter dovrebbe chiudere per l’arrivo di Christian Eriksen e Victor Moses: tempi più lunghi per Giroud

Nonostante il pareggio ottenuto dall’Inter contro il Lecce, Antonio Conte può sorridere per i colpi che arriveranno da qui a breve. Come riporta Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky, è la settimana di Moses ed Eriksen.

Per Moses c’è già l’accordo col Chelsea, manca l’ok, in arrivo, del Fenerbahce. Per quanto riguarda Eriksen, servirà un altro piccolo sforzo da parte dei nerazzurri che ora sono fermi a 15 milioni. Si chiuderà a 17-18. Giroud? Situazione paradossale: è pronto ad arrivare, ma deve uscire Politano.