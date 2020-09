Calciomercato Inter: Nainggolan e Skriniar nel mirino del Psg

Radja Nainggolan e Milan Skriniar sono finiti nel mirino del Paris Saint Germain di Leonardo: trattative difficili

Il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Radja Nainggolan e Milan Skriniar. Secondo Il Corriere dello Sport, Leonardo vorrebbe sostituire Thiago Silva proprio con il difensore slovacco. L’entourage del nerazzurro avrebbe dato l’ok per negoziare ma lo scoglio da superare rimane la formula: l’Inter non ha la minima intenzione di accordare un prestito, a meno che non sia parecchio oneroso e con un obbligo di riscatto, non diritto.

Tuchel, inoltre, vorrebbe rafforzare la mediana e per questo ha messo gli occhi su Nainggolan. L’idea del club parigino è quella di approntare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma l’Inter ha già messo in chiaro che il Ninja può partire solo a due condizioni: subito a titolo definitivo, per 15 milioni di euro, oppure in prestito con obbligo di riscatto, in cambio di una decina di milioni.