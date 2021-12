Calciomercato Inter, nerazzurri all’italiana: occhi su Scamacca e Frattesi

Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono italianizzare e ringiovanire la rosa, nel mirino Scamacca e Frattesi del Sassuolo

L’Inter all’italiana. E’ questo il motto di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che, per il prossimo mercato, guardano con attenzione ai calciatori italiani. In particolare, riporta La Gazzetta dello Sport, gli occhi dei dirigenti nerazzurri sarebbero sui talenti del Sassuolo. L’asse con i neroverdi riguardo la coppia Scamacca Frattesi, sempre senza dimenticare Raspadori. Nelle ultime settimane – scrive La Rosea -, l’affondo è stato fatto per i primi due.

L’Inter avrebbe già iniziato a muovere i primi passi, optando per l’unica opzione possibile, il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il DS Carnevali, però, al momento non ci sente e, seppur il centravanti sia considerato cedibile, servono almeno 40 milioni, mentre per il centrocampista ancora non esiste una valutazione. L’obiettivo del club emiliano è quello di aspettare, magari per far lievitare ulteriormente il prezzo. I nerazzurri, però, hanno intenzioni serie.

