Calciomercato Inter, la situazione dietro Nico Gonzalez! L'attaccante arriverà in nerazzurro? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Inter: nessun contatto per Nico Gonzalez, il club guarda altrove

Il Calciomercato Inter continua a muoversi tra indiscrezioni e smentite, ma una delle voci più insistenti delle ultime settimane può essere archiviata. A chiarirlo è stato l’affidabile esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube in lingua italiana, smentendo con fermezza le voci che collegavano Nico Gonzalez all’Inter.

«Nico Gonzalez all’Inter? Non mi risulta», ha dichiarato Romano. «Non ci sono stati contatti né con il giocatore, né con i suoi agenti, né con la Fiorentina. Non è una pista attiva».

Una presa di posizione netta, che ridimensiona le speculazioni circolate recentemente sui media. L’argentino classe ’98, oggi alla Fiorentina, non è attualmente nei piani della dirigenza nerazzurra, composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio, impegnata nella ricerca di profili più funzionali alle esigenze tattiche di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: obiettivi veri sono altri

Nel frattempo, il Calciomercato Inter resta molto attivo, soprattutto sul fronte offensivo. I dirigenti nerazzurri stanno valutando attentamente altri profili, tra cui quello di Ademola Lookman, attualmente all’Atalanta. Su questo fronte è in corso una trattativa complessa, con la Dea che non ha intenzione di svendere il suo esterno. In alternativa, si continua a monitorare la situazione di Christopher Nkunku, in attesa di capire se possa aprirsi uno spiraglio per l’attaccante del Chelsea.

Secondo Romano, la Juventus – spesso erroneamente citata al posto della Fiorentina come club proprietario di Nico Gonzalez – non ha ricevuto offerte ufficiali per l’argentino. Tuttavia, in caso di proposta congrua, il club viola potrebbe anche considerare una cessione, anche se al momento non c’è nulla di concreto.

Nessuna apertura per Nico Gonzalez

Dunque, almeno per ora, Nico Gonzalez non rientra nel progetto tecnico dell’Inter. La priorità del club è quella di garantire al tecnico nerazzurro un attaccante di gamba e qualità, ma con caratteristiche differenti da quelle dell’esterno argentino.

Il Calciomercato Inter rimane comunque in fermento: ci saranno ancora settimane intense davanti e tutto può cambiare rapidamente. Ma ad oggi, come confermato da Fabrizio Romano, Gonzalez non è sulla lista degli obiettivi concreti.

