Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Fissato il prezzo per Bastoni, ultimi aggiornamenti!

Calciomercato Inter: Nico Paz, Calhanoglu e Bastoni infiammano le trattative nerazzurre. Ecco cosa sta succedendo

L’Inter, guidata in panchina da Cristian Chivu, lavora incessantemente su più fronti per pianificare il futuro della rosa sotto l’attenta gestione della proprietà Oaktree. Tra rinnovi fondamentali, nuovi obiettivi e pericolose sirene estere, la dirigenza nerazzurra prepara le prossime mosse strategiche in vista della stagione 2026.

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Hakan Calhanoglu giura amore ai nerazzurri

Il primo pilastro confermato per il centrocampo porta il nome di Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha deciso di respingere le lusinghe del Galatasaray, scegliendo di rimanere a Milano. Pienamente convinto dal progetto tecnico del mister rumeno, il numero 20 rappresenta un’eccezione alla politica giovanile del club. Considerando il suo contratto in scadenza nel 2027, la società sta valutando un rinnovo strategico per blindarlo. Il centrocampista, fondamentale per la rincorsa al 21° scudetto con già dieci reti stagionali all’attivo, è considerato dal proprio allenatore il leader assoluto per guidare la transizione verso una mediana più fisica e verticale.

Coppa Italia: fari puntati sul talento di Nico Paz

Questa sera, nella delicata semifinale di Coppa Italia contro il Como, l’osservato speciale della dirigenza sarà Nico Paz. Il fantasista argentino è il sogno di mercato per svecchiare la trequarti milanese. Il suo futuro, però, è strettamente legato alle decisioni del Real Madrid, che detiene un diritto di recompra fissato a soli 10 milioni di euro. Se i Blancos dovessero rinunciarvi, la valutazione del classe 2004 schizzerebbe a 80 milioni. La squadra lombarda resta alla finestra, sperando di sfruttare l’ottimo rapporto personale tra il vicepresidente Javier Zanetti e il padre del ragazzo.

Alessandro Bastoni e le indiscrezioni dalla Spagna

Sul fronte delle uscite, tiene banco la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, il difensore avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Barcellona per un contratto valido fino al 2031, mostrandosi persino disposto a ridursi l’ingaggio pur di farsi allenare da Hansi Flick.

Tuttavia, il dirigente Piero Ausilio ha tracciato una linea invalicabile: la partenza del centrale azzurro non è un’opzione economica. Per lasciar partire il proprio leader difensivo, i vertici interisti chiedono non meno di 80 milioni di euro, una cifra record destinata a testare le reali capacità di spesa della dirigenza blaugrana.