Calciomercato Inter: no Kumbulla, sì Tonali. E un difensore

L’Inter lascia Marash Kumbulla e prende Sandro Tonali dal Brescia: in difesa tutto sullo svincolato Jan Vertonghen

L’Inter ha abbandonato la pista che porta a Marash Kumbulla, dopo il blitz della Lazio che ha ormai definito la trattativa con l’Hellas Verona in vista del prossimo calciomercato. I soldi risparmiati per il difensore gialloblù verranno investiti in Sandro Tonali, centrocampista del Brescia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra puntellerà la difesa a costo zero, cercando di convincere il futuro svincolato Jan Vertonghen del Tottenham.