Calciomercato Inter, nome nuovo per l’attacco: occhi su David del Lille

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su David del Lille come prossimo rinforzo per l’attacco

Al di là delle iperboli di mercato (Dybala, il cui arrivo sarebbe comunque complicato) e della realtà di trattative già ben avviate (Gianluca Scamacca, per il quale l’Inter sembra aver sbaragliato la concorrenza), c’è un altro nome per l’attacco nerazzurro del futuro. A riportare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Jonathan David del Lilla, canadese, classe 2000, protagonista indiscusso della Ligue 1 in corso, è l’erede designato di Victor Osimhen nel club transalpino. L’attaccante è seguito dai nerazzurri in da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale l’Europa si è accorta di lui. Ora ci vogliono 50 milioni di euro per portarlo via dal Lilla. Sul canadese ci sono gli occhi di mezza Europa: si è fatto il nome del Barcellona, pure del Milan, anche dalla Premier sono arrivati segnali di interesse.

