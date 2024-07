Calciomercato Inter, Oaktree BLOCCA Marotta: richiesta PRECISA in difesa

Le ultime sul possibile nuovo difensore centrale dell’Inter, con la richiesta arrivata da Oaktree a Beppe Marotta

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile nuovo difensore centrale dell’Inter, con la richiesta arrivata da Oaktree a Beppe Marotta.

LA VOLONTA’ – «Oaktree in generale preferirebbe puntare su un atleta futuribile e rivendibile, ecco perché pure le piste Vasquez del Genoa e Pirola della Salernitana, oggi meno accreditate, non devono essere totalmente depennate dalla rosa dei candidati. Occhio infine, vista l’esperienza Bisseck, alla possibilità che emerga il nome di un giovane in rampa di lancio».