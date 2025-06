Calciomercato Inter, il vero obiettivo per l’attacco è Hojlund! C’è il sì del giocatore danese, pronto l’investimento. I dettagli

Calciomercato Inter, il vero obiettivo per l’attacco è Hojlund! C’è il sì del giocatore, pronto l’investimento

Il calciomercato Inter entra nel vivo con un obiettivo chiaro per rinforzare l’attacco: Rasmus Højlund. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha dato il via ufficiale all’assalto per l’attaccante danese del Manchester United, considerato il profilo ideale per il futuro offensivo del club.

Nonostante il contratto con i Red Devils in scadenza nel 2030, Højlund ha già espresso il proprio gradimento all’idea di tornare in Italia, questa volta per vestire la maglia nerazzurra di Milano. L’Inter lo considera il partner perfetto per Lautaro Martinez e Thuram, non come semplice riserva, ma come titolare aggiunto in grado di alzare subito il livello del reparto avanzato.

Højlund e le difficoltà in Premier: occasione per l’Inter

Dopo il passaggio dall’Atalanta al Manchester United per 70 milioni di euro, Højlund ha vissuto due stagioni complicate in Premier League, condizionate dalle difficoltà del club inglese e da un rendimento altalenante: solo 10 gol nella scorsa stagione. Tuttavia, l’Inter crede fermamente nei margini di crescita del classe 2003 e punta su di lui per un rilancio importante.

Trattativa con il Manchester United: il nodo resta la formula

Il problema principale riguarda la formula dell’operazione. Lo United valuta Højlund almeno 45 milioni di euro, per evitare una minusvalenza a bilancio. L’Inter, invece, lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto nel 2026, tentando di dilazionare l’investimento. Le parti sono in contatto per trovare un accordo che possa accontentare entrambe le società.

Bonny in arrivo: doppio colpo per l’attacco

In parallelo, l’Inter è vicina a chiudere anche per Ange-Yoan Bonny dal Parma, per circa 20 milioni. Il giovane attaccante francese sarà una risorsa di prospettiva, mentre Højlund rappresenta il vero colpo di mercato, pronto a completare un tridente da sogno con Lautaro e Thuram.