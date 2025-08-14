Calciomercato Inter: Pavard involuto, cessione in vista? Ultime sul difensore francese dei nerazzurri

Mentre l’attenzione dell’Inter resta concentrata sulla possibile chiusura della trattativa per Ademola Lookman, in casa nerazzurra si cerca anche di fare il punto sulla situazione difensiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il rischio concreto è che la retroguardia resti quasi immutata rispetto alla scorsa stagione, nonostante le necessità di ringiovanire e migliorare il reparto.

Al centro delle riflessioni c’è soprattutto Benjamin Pavard, difensore francese che ha vissuto un’annata altalenante. Dopo un biennio inizialmente positivo, il classe 1996 sembra essere entrato in una fase di involuzione, con prestazioni poco convincenti che hanno acceso il dibattito sul suo futuro. L’Inter sarebbe disposta a lasciarlo partire anche di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro dal Galatasaray, cifra che potrebbe rappresentare un buon compromesso per cedere un giocatore non più al centro del progetto tecnico.

Di conseguenza, la sensazione che filtra dagli ambienti interisti è quella di un mercato in difesa praticamente bloccato. Se Pavard dovesse partire, le alternative per sostituirlo sarebbero sostanzialmente due: il veterano Matteo Darmian, che può garantire esperienza e affidabilità, e il giovane emergente Bisseck, ancora in fase di crescita ma con grandi margini di miglioramento.

Nonostante le tante chiacchiere e i nomi circolati in questi mesi, l’Inter rischia quindi di dover affrontare la nuova stagione con una difesa che, a eccezione di qualche innesto a centrocampo, rischia di rimanere quasi la stessa dello scorso anno. Una situazione che potrebbe pesare soprattutto se Pavard dovesse continuare a non trovare la sua miglior forma, mentre Acerbi (37 anni) e De Vrij (33 anni) portano inevitabilmente un’età avanzata per un ruolo così delicato e fisicamente impegnativo.

In conclusione, se da una parte la dirigenza nerazzurra continua a monitorare il mercato, dall’altra sembra farsi largo la possibilità che la squadra parta in campionato con un reparto arretrato ancora da rinnovare completamente, con Pavard in uscita ma senza un rimpiazzo all’altezza già definito. Una situazione che, se non risolta, potrebbe rappresentare un problema per la stagione alle porte.