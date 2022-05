Calciomercato Inter, Pinamonti avvicina l’acquisto di Scamacca: il piano

Calciomercato Inter: per Scamacca, obiettivo numero uno del mercato nerazzurro, può essere decisiva la carta Pinamonti

Pinamonti può avvicinare Scamacca all’Inter. La valutazione del Sassuolo (che si aggira intorno ai 40 milioni) ha fatto inevitabilmente raffreddare la pista. Le ultime uscite del centravanti azzurro – a segno in tredici occasioni durante questo campionato – hanno però richiamato le attenzioni dei neroverdi, che vorrebbero avere garanzie qualora dovesse partire anche Raspadori.

«Pinamonti ha messo paura alla “sua” Inter e ha segnato il 13° gol in campionato. Neanche a dirlo, record personale, ma anche lo stesso bottino di reti di un certo Scamacca. Le strade dei due giocatori, già compagni nelle varie Nazionali giovanili, si incroceranno la prossima estate. Scamacca è il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco, Pinamonti il ragazzo in prestito che vorrebbe tornare, ma che potrebbe anche essere definitivamente ceduto, finanziando con il suo addio proprio l’acquisto di Scamacca. E in questo senso gongola l’Inter, perché Pinamonti piace anche al Sassuolo come possibile successore di Scamacca, ma se l’attaccane romano viene valutato 35-40 milioni dal club emiliano, per l’Inter “Pina” non può valere meno di 30» scrive Tuttosport.