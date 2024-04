Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Arnautovic: la cifra

Arnautovic-Inter, un binomio che potrebbe dividersi già in estate. Ecco qual è la cifra richiesta dai neroazzurri

Il futuro di Marko Arnautovic è più in dubbio che mai. L’attaccante dell’Inter non ha mai convinto nel corso di questa stagione. Dagli infortuni, tra cui quello serio sul finire dello scorso anno, e le troppe prestazioni sottotono (vedere l’andata con l’Atletico) stanno pesando.

Secondo Tuttosport, l’austriaco ex Bologna potrebbe partire senza far registrare una minusvalenza a bilancio a cinque milioni. Una cifra non enorme e che potrebbe smuovere qualche società.