Calciomercato Inter, bomba dall’UK: chieste informazioni per Rashford! Solo un ostacolo potrebbe fermare i nerazzurri

Nuove indiscrezioni di calciomercato Inter arrivano dall’Inghilterra e riguardano un nome a sorpresa: Marcus Rashford. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, durante i contatti tra l’Inter e il Manchester United per discutere dell’attaccante Rasmus Höjlund, i dirigenti nerazzurri avrebbero chiesto informazioni anche sull’esterno inglese.

Il classe 1997, reduce da una stagione altalenante, potrebbe lasciare Old Trafford, ma le richieste economiche dello United rendono difficile una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo, l’unica strada percorribile per l’Inter sarebbe quella del prestito, opzione che il club inglese non escluderebbe, visto lo scarso interesse per un trasferimento definitivo e l’urgenza di alleggerire il monte ingaggi.

Il vero ostacolo: l’ingaggio da top player

Il nodo cruciale resta però lo stipendio di Rashford: l’attaccante percepisce 325.000 sterline a settimana (oltre 18 milioni di euro lordi annui), una cifra fuori portata per i parametri economici del club nerazzurro. Secondo fonti vicine al giocatore, l’inglese non sarebbe disposto a ridurre le sue richieste, il che rappresenta un freno importante alla trattativa.

Il Manchester United valuta il cartellino di Rashford circa 40 milioni di sterline, ma al momento non risultano offerte concrete. L’Inter, guidata da Cristian Chivu nella nuova stagione, resta alla finestra, osservando l’evolversi della situazione.

Un’operazione difficile, ma non impossibile

Il possibile trasferimento di Rashford all’Inter resta un affare complesso, ma non è da escludere totalmente. Se le condizioni economiche dovessero cambiare o se il giocatore dovesse aprire a un prestito con parte dell’ingaggio pagato dallo United, l’affondo nerazzurro potrebbe diventare realtà.

Nel frattempo, l’Inter continua a cercare soluzioni per rafforzare l’attacco 2025/26, valutando anche profili alternativi a

Rashford e Höjlund.