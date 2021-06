Calciomercato Inter, rinforzi a centrocampo: due obiettivi in Premier League

Calciomercato Inter: considerando le condizioni di Eriksen, i nerazzurri dovranno rinforzarsi a centrocampo. Nel mirino due calciatori che militano in Premier League

L’Inter nell’attesa di capire se Eriksen potrà o meno tornare sul terreno di gioco pensa a rinforzare il centrocampo: dalla Premier League spuntano due nomi.

Come riporta il Corriere dello Sport un’idea potrebbe essere quella di inserire Kovacic nell’affare Hakimi con il Chelsea: il croato non è una prima scelta dei Blues e tornerebbe in nerazzurro dopo 6 anni. L’altro nome è quello di Van de Beek dal Manchester United: il giocatore è reduce da una stagione poco esaltante e la società sta pensando di mandarlo in prestito per rilanciarlo.