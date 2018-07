Rinnovo Gagliardini, futuro ancora nerazzurro per il centrocampista: ieri in sede registrato un vertice tra l’Inter e l’agente del classe 1994, le ultime

Arrivato nel gennaio 2017 dall’Atalanta per 25 milioni di euro, Roberto Gagliardini è considerato il futuro del centrocampo Inter. Nell’ultima stagione il classe 1994 ha raccolto 30 presenze in Serie A, trovando continuità con il passare delle settimane e grazie a un’intesa esplosiva con Marcelo Brozovic. E il Biscione è pronto a blindarlo…

Rinnovo Gagliardini, avviati contatti: come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’agente Giuseppe Riso ieri è stato ospite alla sede dell’Inter per iniziare a parlare del prolungamento del contratto del talento di Bergamo. In scadenza 30 giugno 2021, Gagliardini è pronto a rinnovare con il Biscione: una mossa, sottolinea la Rosea, utile anche per alleggerire il piano di ammortamento dei prossimi anni.