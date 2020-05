Calciomercato Inter, Romano: «Werner arriva solo se parte Lautaro»

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano fa il punto sul futuro di Timo Werner, attaccante che piace all’Inter

Nel corso del suo intervento a calciomercato.com, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito che Timo Werner potrà approdare all’Inter soltanto se i nerazzurri decideranno di lasciar partire Lautaro Martinez.

«Werner entra in gioco solo se Lautaro parte. In ogni caso, al Lipsia piace da tempo Lazaro che potrebbe entrare nella trattativa, ma non se ne è parlato nell’ambito di questo affare».