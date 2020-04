Calciomercato Inter, salgono le quotazioni di Mertens

Calciomercato Inter: dopo il prolungamento di un anno di contratto per Giroud esercitato dal Chelsea, si spera nel colpo Mertens

L’Inter sperava di strappare Olivier Giroud dal Chelsea a parametro zero, ma i Blues nella giornata odierna hanno annunciato di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto del francese.

Come sottolineato da gazzetta.it, la dirigenza nerazzurra ha indicato Dries Mertens come obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Il belga è attualmente in scadenza e sembra che le trattative per il rinnovo con il Napoli si siano raffreddate.