Calciomercato Inter: sfida al Napoli per Digne. I dettagli

Digne Inter: Marotta sfida il Napoli per il terzino che potrebbe lasciare l’Everton. Tutti gli aggiornamenti

L’Inter è interessata a Lucas Digne. Questa la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il profilo del francese piaccia e non poco a Simone Inzaghi.

L’Everton, proprietario del cartellino, ha deciso di cederlo (già preso il sostituto Mykolenko dalla Dinamo Kiev), ma per assicurarsi il terzino in rotta con il club di Liverpool ci sarà da duellare con il Napoli, altra società sulle sue tracce. L’Inter ragiona per un affare in prestito con diritto di riscatto