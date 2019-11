Calciomercato Inter: sondaggi per Giroud, ma tutto dipenderà dal recupero di Sanchez

Olivier Giroud sarà uno dei nomi caldi del calciomercato invernale dell’Inter: il suo arrivo è condizionato dal recupero di Sanchez

Olivier Giroud è sicuramente il nome più caldo accostato all’Inter per il mercato invernale. Il francese, che non sta trovando spazio nel Chelsea di Lampard, vuole cambiare aria anche per non perdere il treno per Euro2020. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter ha fatto sondaggi, anche approfonditi, memorizzando la richiesta di contratto e la sua volontà di lasciare i Blues.

Ma oggi l’Inter non è andata oltre, semplicemente si è informata, in attesa di approfondire. La motivazione è collegata a un particolare non insignificante: l’Inter vuole essere sicura dei tempi di recupero di Alexis Sanchez, che dovrebbe essere pronto proprio a gennaio, poi deciderà.