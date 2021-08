Calciomercato Inter, prende quota l’idea Thuram: ecco quanto costa

Come rinforzo per l’attacco prende sempre più quota l’idea Thuram. Ecco quant’è la valutazione del club tedesco

L’idea Marcus Thuram come rinforzo per l’attacco dell’Inter prende sempre più quota. Nata come ipotesi qualche giorno fa è ora diventato quasi l’obiettivo principale del club campione d’Italia.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, il ballottaggio è ormai tra il francese e Correa, che sarebbe il preferito di Inzaghi. ma da viale della Liberazione sono orientati verso la punta francese, che piace di più in proiezione futura. Servono 30 milioni di euro per convincere il Borussia Monchengladbach a privarsene ma i nerazzurro sono pronti a offrire 25 milioni più bonus. Servirà ancora qualche giorno prima di capire su quale obiettivo l’Inter farà all in.

