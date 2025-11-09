Calciomercato Inter, è lui il preferito nella lista dei nerazzurri per la difesa: che concorrenza per il centrale! Le ultimissime

Calciomercato Inter, caccia al rinforzo in difesa: il centrale è in cima alla lista dei nerazzurri, ma la concorrenza è agguerrita

La dirigenza dell’Inter guarda già con decisione alla prossima finestra di mercato, con l’obiettivo di rinnovare in profondità il reparto difensivo. Tra i nomi più recenti e interessanti seguiti dai nerazzurri spicca quello di Tiago Gabriel, giovane difensore centrale portoghese del Lecce, classe 2004, entrato ufficialmente nella lista dei desideri del club milanese in vista della rifondazione della retroguardia.

La necessità di un ricambio generazionale nasce dall’età avanzata di colonne come Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, oltre che dalle situazioni contrattuali in scadenza che coinvolgono anche Matteo Darmian, jolly difensivo prezioso ma non più giovanissimo. In questo scenario, il profilo del centrale salentino risponde perfettamente ai parametri di investimento fissati da Oaktree, la proprietà del club: un talento in crescita, dal costo accessibile, ma con margini di rivalutazione importanti.

Nonostante la limitata esperienza in Serie A, le qualità tecniche e fisiche di Tiago Gabriel hanno convinto gli osservatori interisti, che lo considerano un investimento a lungo termine, in linea con la strategia di puntare su giovani da valorizzare e trasformare in futuri top player.

Tuttavia, l’Inter non è sola nella corsa al portoghese. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira su X, diversi club di Serie A e Premier League hanno già messo gli occhi sul difensore del Lecce. Per questo motivo, la Beneamata dovrà muoversi con rapidità e decisione se vorrà assicurarsi il giocatore, superando la concorrenza di società italiane e inglesi, tradizionalmente molto attive sui prospetti di talento.

La partita per Tiago Gabriel è appena iniziata, ma promette di diventare uno dei temi caldi delle prossime settimane di mercato.

