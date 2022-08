Calciomercato Inter: nome nuovo sul taccuino se partisse Skriniar

Dalla Francia spunta un nome nuovo per il calciomercato di casa Inter nel caso Milan Skriniar lasciasse i colori nerazzurri

Continuano le speculazioni e le voci in chiave calciomercato Inter, in particolare legate all’eventuale partenza di Skriniar in direzione Paris Saint Germain.

Secondo il media francese Foot Mercato, nella ristretta lista dei possibili sostituti ci sarebbe anche Jean-Clair Todibo che il Nizza, interessato a Casadei, valuta tra i 20 e i 25 milioni.