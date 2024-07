Calciomercato Inter, l'Udinese FISSA il PREZZO per Bijol

Jaka Bijol è uno degli obiettivi dell’Inter di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Ecco la richiesta dell’Udinese

Il calciomercato Inter continua a cercare il difensore perfetto per Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero Veneto, i nerazzurri starebbero puntano fortemente sullo sloveno dell’Udinese Jaka Bijol.

Il club friulano ha già ricevuto l’interesse per il giocatore da parte di altre squadre di Serie A. Per questo l’Udinese ha fissato il prezzo per tutti: da 17 milioni di euro.