Calciomercato Inter, Vecino in uscita: due i possibili sostituti

Calciomercato Inter, Matias Vecino è fuori dai piani di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno due nomi per rimpiazzarlo

Qualsiasi operazione a gennaio è legata a eventuali partenze, ma la cosiddetta lista della spesa è già piuttosto definita. Per quanto riguarda il centrocampo, molto dipende dal destino di Matias Vecino, il primo indiziato a togliere il disturbo in caso di proposte ritenute congrue: la partenza dell’uruguaiano consentirebbe all’Inter di liberarsi di un ingaggio da quasi 5 milioni lordi,

Secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, in quel caso i nerazzurri potrebbero accelerare le trattative impostate per l’estate con Sassuolo per Frattesi o con lo Spezia per Maggiore, due profili ritenuti validi sia nell’immediato che in prospettiva. In entrambi i casi si parla di trattative complicate per le elevate richieste degli emiliani e dei liguri (che valutano i propri giocatori tra i 20 e i 30 milioni).