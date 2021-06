Wijnaldum Inter, a fermare la trattativa è stato Zhang: il retroscena

L’agente di Wijnaldum ha dichiarato di essere stato in contatto con Ausilio e con l’Inter, trattativa che poi si è fermato

Retroscena inedito uscito dall’ultima puntata di Here We Go Podcast: Georginio Wijnaldum è stato vicino alla chiusura con l’Inter. L’olandese, capitano della nazionale Oranje, è ora passato ufficialmente al Paris Saint Germain, ma a gennaio ci sono stati contatti tra l’agente Humphry Nijman e Piero Ausilio per portarlo in Italia.

Come racconta lo stesso agente al podcast sopracitato, l’Inter aveva avanzato una proposta per il giocatore al tempo al Liverpool. Tuttavia i successivi problemi di bilancio nerazzurro hanno frenato l’arrivo dell’olandese. Nijman ha detto che hanno preso seriamente in considerazione l’offerta importante, arrivata anche in anticipo rispetto all’interesse di Paratici e della Juventus. Tuttavia, i problemi economici hanno costretto Zhang a bloccare le operazioni.