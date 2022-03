Inter, capitolo cessioni: in estate via diversi giocatori

L’Inter pensa già al mercato estivo per sistemare la squadra: in diversi rischiano e sono già sulla via della cessione

L’Inter non sta vivendo un bel periodo, ma quel che è chiaro è che la società dovrà fare investimenti e cambiamenti nella rosa.

In estate ci sarà una mini rivoluzione che dovrà portare sicuramente nuovi stimoli e freschezza. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato futuro dei nerazzurri. Vidal e Kolarov lasceranno l’Inter visto anche gli ingaggi pesanti. Con loro potrebbe salutare anche Sanchez e Caicedo, che potrebbe non essere riscattato. In partenza anche Vecino e Radu, che in stagione sono stati poco utilizzati.