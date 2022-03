Wenger sul rosso a Sanchez: «Fabinho ha imbrogliato». Le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Arsenal

L’espulsione di Alexis Sanchez in Liverpool-Inter fa discutere anche all’estero. Intervenuto negli studi di BeIN Sports, Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal, ha commentato così la decisione di Mateu Lahoz in merito al secondo giallo:

«Siamo sulla linea di confine tra il barare e l’essere intelligenti. Fabinho, su questo fallo, era dall’altra parte… Ha imbrogliato e ce l’ha fatta. Forse aveva dolore, è stato toccato da Sanchez, non era del tutto falso. Forse si sarebbe potuto alzare più in fretta. Era uno di quei falli in cui dici al tuo giocatore ‘è intelligente’, quando sei completamente neutrale dici ‘avrebbe potuto fare meno’. Lo ha toccato ma non voleva fargli male, ha toccato prima il pallone».