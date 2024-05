Champions League, l’Italia va all’assalto del nuovo format: ecco cosa vedremo il prossimo anno

Sono già venti le squadre qualificate alla prossima Champions League: nuovo format a 36 squadre e cinque italiane pronte a sfidare le big

Si comincia a delineare il profilo della prossima Champions League, che dalla stagione 2024/25 promette di essere una competizione ancora più grossa – con 36 squadre rispetto alle attuali 32 – più spettacolare e ancora più ricca per i partecipanti. Le italiane ci saranno e saranno la comitiva più numerosa: cinque sicure, con il sogno della sesta se l’Atalanta vince l’Europa League e la Roma finisce quinta.

Al momento le squadre già qualificate sono 20: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Lipsia, Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Juventus, Arsenal, Milan, Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Celtic, Monaco, Girona, Bologna e Stoccarda. Oltre alle big tante sorprese a cominciare dal nostro Bologna: ci saranno la rivelazione Girona, lo Stoccarda, dopo anni di purgatorio e Serie B, e con buona probabilità anche il Brest e l’Aston Villa.

La nuova formula prevede un girone unico con 8 partite per squadra, metà in casa e metà in trasferta, con ogni squadra che dovrà quindi affrontare due squadre per ogni fascia di ranking. Le prime 8 alla fine andranno direttamente agli ottavi, mentre dal 9° al 24° posto ci saranno dei playoff. Eliminate senza retrocessione in Europa League le squadre dal 25° posto in poi. La finale sarà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera