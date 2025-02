Calciomercato invernale, il confronto tra il 2024 e il 2025: dalle spese agli acquisti più costosi

Tutti i numeri del calciomercato invernale 2025 in Serie A rapportati a quelli dello scorso anno. I dettagli in merito alle operazioni

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, nel calciomercato invernale 2025 sono state 161 le cessioni per un totale di quasi 184 milioni di euro, 94 acquisti per più di 228 milioni di euro per un bilancio in negativo di quasi 45 milioni di euro. Lo scorso anno invece ci sono state un totale di 136 cessioni con entrate di circa 130 milioni di euro, 70 acquisti per spese di oltre 110 milioni di euro per un bilancio complessivo in positivo di più di 19 milioni di euro.

L’acquisto più costoso della Serie A è stato Santiago Gimenez, passato al Milan per 32 milioni di euro. Segueno Maxence Caqueret del Como (15 milioni di euro), Alberto Costa della Juve (13,8 milioni), Cesare Casadei del Torino (13 milioni) e Anastasios Douvikas del Como (13 milioni di euro).