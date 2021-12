Calciomercato Juve, Alex Sandro in vendita: già individuato il sostituto

Calciomercato Juve: i bianconeri potrebbero cedere Alex Sandro e avrebbero già individuato il sostituto

Alex Sandro non è più sicuro di restare la Juve e per questo Cherubini è alla ricerca di un suo sostituto da portare a Torino nelle prossime sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riferisce The Athletic l’obiettivo a sorpresa dei bianconeri sarebbe Lucas Digne, in rotta con Benitez all’Everton, che in Serie A ha ha già giocato con la maglia della Roma. Su di lui ci sarebbe anche l‘Inter.

