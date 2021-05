Calciomercato Juve: Aouar può arrivare a Torino. Le ultime

Aulas parla del futuro di Aouar, da tempo nel mirino della Juventus: ecco le dichiarazioni del presidente del Lione

Aulas, presidente del Lione, ha parlato in conferenza stampa di Aouar, da tempo nel mirino della Juve.

«Non è una nostra volontà che Houssem se ne vada. Vogliamo continuare a farlo crescere all’interno del club. È un nazionale e potrebbe essere convocato per l’Europeo e il Mondiale in Qatar. Se vorrà partire, però, proveremo ad accontentarlo, come abbiamo fatto in questi anni con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida».