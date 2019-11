Calciomercato Juve, asse col Barcellona: si tratta per uno scambio

Calciomercato Juve, asse col Barcellona: dopo le suggestioni dell’estate, si torna a trattare per uno scambio

L’asse che collega Juventus e Barcellona, sul mercato, non tramonta mai. E così, dopo le suggestioni estive che si sono concretizzate in un nulla di fatto, l’argomento torna di moda in vista della sessione invernale.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, a gennaio sarebbe possibile un intrigante scambio. Quello che porterebbe Emre Can in blaugrana e, per converso, Rakitic in bianconero.